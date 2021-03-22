Названы способы получения новых детских выплат в России

Москва, 22 марта. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объяснило гражданам страны, как можно подать заявление на новую детскую выплату.

Пособие будет пересчитано, начиная с 1 января, если в это время семья воспитывала ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Подать заявление на выплату на ребенка в новом размере россияне смогут с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

«Это можно сделать удаленно через портал госуслуг и лично при обращении в МФЦ», — пишет «Российская газета».

С введением новых правил размер данного пособия будет зависеть от доходов семьи. Выплата сможет достигать 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка каждый месяц (ранее показатель равнялся 50%). В АНО «Национальные приоритеты» заявили, что данная мера социальной поддержки способствует повышению качества жизни российских семей.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, какие выплаты положены многодетным родителям в России. Меры поддержки таких семей расширяются в стране ежегодно, объясняет автор статьи.