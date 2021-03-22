Детектив Гвоздев прокомментировал фейки о слежке за Ильей Рождественским

ФАН связался с частным детективом Евгением Гвоздевым, которого Илья Рождественский обвиняет в слежке. Гвоздев называет обвинения фейком и просит Рождественского быть конкретней в своих выражениях, чтобы его можно было привлечь за клевету.

Ранее сотрудник портала Михаила Ходорковского «Открытые медиа» Илья Рождественский написал на своей странице в Facebook, что за ним и его супругой следят. По его утверждению, следил за ним частный детектив Евгений Гвоздев.

Евгений сотрудничал с нами в 2019 году во время большого расследования по делу об убийстве группы российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике летом 2018 года. Поэтому нам удалось оперативно связаться с ним, чтобы получить комментарий. Он отрицает свою причастность к слежке.

«Господа журналисты, которые высказываются в мой адрес, должны формулировать обвинения более четко. К тому, что они говорят, не прицепиться. Все вокруг да около. Пусть формулируют четче, чтобы я мог реагировать в законном порядке», — сообщил Гвоздев.

Между тем сам Рождественский никаких доказательств своих слов так и не предоставил.

Частный детектив Евгений Гвоздев был нанят Федеральным агентством новостей в феврале 2019 года для проверки новых сведений, обстоятельств и уточнения фактов, упоминаемых вокруг убийства в Центральноафриканской Республике группы ЦУР в спекуляциях множества различных СМИ.