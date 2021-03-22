Три человека погибли в ДТП в Вологодской области. ФАН-ТВ

ДТП с участием Renault Logan и «Газели» произошло в Череповецком районе Вологодской области. Машины столкнулись на автодороге А-114 перед мостом через реку Суда.

В легковом автомобиле находились пять человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок погибли. Остальных доставили в больницу в город Череповец. Выживший несовершеннолетний находится в реанимации. В «Газели» ехали на работу шесть осужденных. Все, кто находился в машине, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести.

Причины аварии сейчас устанавливаются. На месте работает специализированная техника.