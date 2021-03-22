«JourФак Манукяна». Дерзкий Джо Байден и «Крымская весна» в Лужниках

Двумя самыми громкими темами минувшей недели стали: не в меру разговорившийся и упавший Джо Байден, а также большой праздничный концерт в Лужниках, который был посвящен семилетию Крымской весны. Об этом в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна.

Президент США Джо Байден решил в ковбойском стиле показать свою удаль. При ответе на провокационный вопрос журналиста о президенте России Владимире Путине престарелого ковбоя от американской политики хватило лишь на «угу» и «ай ду», но и этого было достаточно, чтобы в разных точках мира покрутили у виска в его адрес. В России по поводу высказывания Байдена ярче всего высказались спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Они осудили столь неуклюжую риторику американского лидера и посчитали, что это связано с необратимыми последствиями, которые в ряде случаев несет преклонный возраст. За этим последовал ответ и самого Владимира Путина, который пригласил Байдена пообщаться в прямом эфире, а также пожелал ему здоровья. Совсем скоро стало очевидно, что оно американскому лидеру не помешает, так как ему уже сложно держаться на ногах. Взбираясь по трапу на пути к борту №1, он успел два раза споткнуться и даже упал. Это падение вызвало шквал мемов.

В Москве в это время праздновали Крымскую весну. Впервые с марта 2020 года состоялся столь масштабный праздничный концерт на глазах у десятков тысяч людей на трибунах. И организаторы мероприятия не обманули ожиданий зрителей. Перед ними выступили ведущие артисты российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Стас Михайлов, а также кумиры молодежи Егор Крид и Клава Кока. Стоит отметить и появление Сергея Жукова из «Руки вверх» и «Хора Турецкого». В разгар мероприятия перед собравшимися выступил Владимир Путин. Он поздравил всех с седьмой годовщиной Крымской весны. Вели этот праздничный вечер Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, а показывал его на всю страну телеканал «Россия-1».

Пока ряд европейских стран закрывается на новый локдаун, а США отчитываются о тысячах умерших ежедневно, благодаря вакцине «Спутник V» Россия сумела снизить темпы заболеваемости. После карантинной весны 2020 года РФ больше не прибегает к столь жестким ограничениям. Весну-2021 наша страна встречает с новой надеждой на светлое будущее.