Малахов показал жуткие фото страдающей от некроза носа экс-жены Андрея Аршавина

Москва, 22 марта. Телеведущий Андрей Малахов продемонстрировал шокирующие кадры из больницы, где лечится тяжелобольная журналистка Алиса Казьмина — бывшая жена футболиста Андрея Аршавина.

Жуткие фото страдающей от некроза носа женщины показали в передаче «Прямой эфир» на канале «Россия-1». Казьмина долгое время борется со страшным заболеванием, из-за которого прячет нос. Аутоиммунный некроз лобной пазухи наложился у нее на заражение коронавирусом.

Как рассказала мать Казьминой, состояние ее дочери постепенно улучшается. Экс-жена Аршавина все еще находится в тяжелом состоянии, но ей стало легче говорить, кашель уменьшился, а температура нормализовалась.

По словам женщины, у ее дочери поналачу диагностировали некроз носа. О заболевании бывшая жена футболиста узнала в апреле-мае прошлого года, когда простудилась и стала заниматься самолечением.

«Я сама доктор, но я никогда в жизни некроза носа не видела, и чтобы вот так быстро развивалось заболевание. Мало того, ЛОР сказал, что видит это впервые», — объяснила мать Казьминой.

Она уточнила, что журналистку прооперировали в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова.

«Операция была очень сложная. Все вычистили, удалили, это привело к разрушению наружного носа, сейчас ей нужна пластическая операция», — констатировала Сарычева.

Женщина рассказывала ранее, что у Казьминой диагностировали серьезное поражение легких. Лечение журналистки требует немалых средств. Но Аршавин проявил полное равнодушие в ответ на просьбы бывшей жены.