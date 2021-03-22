Минфин сообщил о рисках ареста российских активов за границей

Москва, 22 марта. Министерство финансов Российской Федерации сообщило об увеличившихся рисках блокировки и ареста отечественных активов за рубежом.

Об этом стало известно из текста пояснительной записки минфина к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ведомство предлагает предоставлять в виде межгоскредитов на закупки отечественной продукции значительную часть свободных средств фонда.

«Выдача денег ФНБ в виде межгоскредитов позволит защититься от рисков блокировки или ареста российских активов в иностранных юрисдикциях», — пишут «Известия».

Данные риски в последнее время значительно увеличились прежде всего в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах Америки. К тому же финансирование экспортных контрактов может способствовать развитию перспективных отраслей российской экономики.

Ранее экономист Александр Казанский рассказал, что с мая по июнь российскую валюту может ожидать сложный период. При этом позитивно на позициях рубля сказываются несколько факторов, в том числе мировые цены на нефть и интерес инвесторов к развивающимся рынкам.