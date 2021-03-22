Регина Тодоренко о социальной сети TikTok: Хочется драматургии в веселых видео

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко призналась ФАН, что хотела бы видеть больше качественного TikTok-контента, который сможет приносить людям пользу, а не только развлекать их.

Знаменитость в эксклюзивном интервью поделилась впечатлениями от не имеющего аналогов в России телевизионного шоу «ТикТок Талант», где она стала ведущей, рассказала о своем дуэте с блогером Романом Каграмановым и высоко оценила жюри проекта — Диму Билана и Ларису Гузееву.

«В TikTok важна естественность»

— Регина, какие были ваши первые слова, когда вы получили предложение стать ведущей нового проекта?

— «Я и TikTok? Серьезно?» (смеется). Ну а если без шуток, то я попросила прислать сценарий, чтобы посмотреть, что это вообще за проект. На съемках я поняла, что шоу объединило большое количество талантливых людей: и жюри, и участников. Некоторые участники проекта поражают своим талантом и смелостью.

— Кто вам запомнился больше всего по итогам первых дней съемок?

— Мне запомнилась девочка, которая танцевала тверк. Я назвала этот номер «Путешествие попы по TikTok». Еще меня впечатлил дуэт Сережи и Насти. Они очень круто поют — раскладывают музыку на разные партии и пропевают их. Я была очень удивлена, когда увидела их на экране, ведь ребята — бэк-вокалисты моего мужа Влада Топалова.

— Нет ли желания двигаться в сторону TikTok, развиваться в этом направлении?

— У большого количества участников так профессионально сделаны ролики, что это больше похоже на съемку клипа. Я в TikTok не веду активную деятельность пока. Учусь у Романа Каграманова. Мне кажется, что в TikTok важна естественность, химия с подписчиком, который за тобой смотрит.

«Лариса Гузеева жжет»

— Как вы чувствуете себя в дуэте с Каграмановым?

— Я не знала, что мне с ним будет так комфортно и весело. Он талантливый, глубокий, многогранный артист. Это же его первое телевизионное шоу, для меня он стал открытием. Я рада, что именно он стал моим соведущим, мне с ним круто, между нами возникла химия! Мне бы хотелось еще с ним посотрудничать.

— Не могу не отметить ваш яркий, запоминающийся мейкап и образ. Он был создан под влиянием трендов TikTok?

— Слушайте, я в TikTok видела не только дерзких и ярких. Я подписана на большое количество мам, которые в тапках, с дулечкой на голове, просыпаясь утром, заваривают кофе и просят не подходить к ним. То есть это абсолютно домашние ролики, которые не требуют агрессивного и яркого макияжа.

В этом образе я чувствую себя очень органично. Мне кажется, что шедевр, который создала мой визажист, обязательно оценят зрители.

— Что вы можете сказать о членах жюри? Они строгие или наоборот, достаточно лояльно относятся ко всем участникам?

— Честно скажу, что я знаю не всех молодых тиктокеров. Некоторых из них я видела в Instagram, а некоторые для меня стали большим открытием. Например, Артур Бабич — очень веселый, милый и приятный парень. Еще Даня Милохин — я познакомилась с ним на съемках. Раньше я только слышала, что этот человек взрывает TikTok.

Что касается звезд в составе жюри, Дима Билан — один из лучших экспертов, который умело балансирует между эстрадой, шоу-бизнесом и современными тенденциями. Это очень здорово. Для меня он образец артиста, который идет в ногу со временем.

А Лариса Гузеева — она жжет. У нее абсолютно непредвзятое мнение, она не искушена TikTok-трендами и смотрит на все свежим взглядом. Ее мнение очень важно и интересно не только зрителям, но и ребятам, которые начинают что-то делать в своем TikTok. Аудитория этой социальной сети очень большая и все-таки хочется, чтобы в таких веселых видео была хорошая драматургия, чтобы это несло какую-то пользу.

Телеканал «Пятница!» и ведущая платформа для коротких видеороликов TikTok запускают первое телевизионное TikTok-шоу талантов в России «ТикТок Талант». Благодаря онлайн-кастингу, который проходил в TikTok, участники со всех уголков страны могли продемонстрировать в формате видео свои творческие способности и попасть в телевизионный эфир.

Кастинг в новое шоу проходил с 9 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года. После отборочных этапов, которые покажут в эфире «Пятницы!», 12 лучших участников — финалистов — приедут в Москву, чтобы побороться за главный приз проекта — миллион рублей и звание главного таланта страны. Отборочные этапы и финал шоу покажут в эфире телеканала «Пятница!». Решать, кто станет победителем, будут зрители шоу через голосование в прямом эфире.

Ранее корреспондент ФАН побывала на съемках одного из выпусков шоу, посмотрела, как удалось совместить традиционный телевизионный формат с молодежной социальной сетью, а также пообщалась с ведущими и членами жюри.