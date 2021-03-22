Бразилия регистрирует 12 млн заболевших от COVID-19

Бразилиа, 22 марта. В Бразилии количество заболевших COVID-19 возросло до 11 998 233 млн человек. За последние 24 часа было зарегистрировано 47,7 тыс. зараженных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Brasil registra 12 milhões de casos confirmados de Covid-19 https://t.co/DLmGBUzjiR pic.twitter.com/WfBWhxbUCl — Imirante.com (@imirante) March 22, 2021

С начала пандемии в Бразилии зафиксировано 294 тыс. случаев смерти от коронавируса. Лидером по количеству заражений стал город Сан-Паулу — 2,3 млн заболевших и 64 тысячи умерших. Далее идут Минас-Жерайс и Парана — 1,3 млн и 796 тыс. За ними следуют штаты Амапа, Рорайма и Акри — 92, 87 и 62 тыс. заболевших соответственно.

Очаг заражения в Латинской Америке

Бразилия с мая 2020 года вышла на второе место в мире по количеству заболевших, уступив только США. Такая ситуация вызвана тем, что страна с подачи президента Жаира Болсонару не вводила антиковидные ограничения. Бразильский лидер известен своим полным отрицанием угрозы от вируса. Долгое время он называл COVID-19 «маленьким гриппом» и просил жителей «не ныть» на тему вакцинации. Из-за такого отношения президент поссорился со многими губернаторами штатов, которые начали вводить ограничительные меры и закупать вакцину, в том числе «Cпутник V», в обход федеральных властей.

21 марта Бразилия получила первую партию вакцины от COVID-19 по программе COVAX. Всего в страну было доставлено порядка 1 млн доз препарата AstraZeneca.