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Бразилия регистрирует 12 млн заболевших от COVID-19

Бразилия регистрирует 12 млн заболевших от COVID-19

Бразилиа, 22 марта. В Бразилии количество заболевших COVID-19 возросло до 11 998 233 млн человек. За последние 24 часа было зарегистрировано 47,7 тыс. зараженных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

С начала пандемии в Бразилии зафиксировано 294 тыс. случаев смерти от коронавируса. Лидером по количеству заражений стал город Сан-Паулу — 2,3 млн заболевших и 64 тысячи умерших. Далее идут Минас-Жерайс и Парана — 1,3 млн и 796 тыс. За ними следуют штаты Амапа, Рорайма и Акри — 92, 87 и 62 тыс. заболевших соответственно.

Бразилия регистрирует 12 млн заболевших от COVID-19

Очаг заражения в Латинской Америке

Бразилия с мая 2020 года вышла на второе место в мире по количеству заболевших, уступив только США. Такая ситуация вызвана тем, что страна с подачи президента Жаира Болсонару не вводила антиковидные ограничения. Бразильский лидер известен своим полным отрицанием угрозы от вируса. Долгое время он называл COVID-19 «маленьким гриппом» и просил жителей «не ныть» на тему вакцинации. Из-за такого отношения президент поссорился со многими губернаторами штатов, которые начали вводить ограничительные меры и закупать вакцину, в том числе «Cпутник V», в обход федеральных властей.

Бразилия регистрирует 12 млн заболевших от COVID-19

21 марта Бразилия получила первую партию вакцины от COVID-19 по программе COVAX. Всего в страну было доставлено порядка 1 млн доз препарата AstraZeneca.

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