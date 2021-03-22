Экономист Разуваев: Европа еще не раз изменит мнение о «Спутнике V»

Отказ Европы от закупок российской вакцины «Спутник V» говорит о том, что политика победила не только экономику, но и здравый смысл. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Отказ от «Спутника V»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса «Спутник V», потому что в ЕС уже одобрены четыре других препарата. Их, по его мнению, будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

«Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы лидируем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен «Спутник V»... и другие препараты. Необходимо, чтобы эти (одобренные в ЕС. — Прим. ФАН) вакцины производились массово и массово же применялись», — заявил Бретон.

Нужен ли «Спутник V» Европе?

Как отметил Александр Разуваев, политика победила не только экономику, но и здравый смысл. Хорошо известно, что западные вакцины имеют серьезные побочные эффекты, которые проявляются особенно сильно у пожилых людей. Понятно, что западные производители не хотят делиться европейским рынком с Россией.

«На Западе это, прежде всего, бизнес. Выручка и прибыль на первом месте, здоровье и жизни людей — на втором. Есть и политический момент: надо учитывать нарастающее противостояние России с коллективным Западом. Вспоминаются террористические атаки на Нью-Йорк в 2001 году, тогда США тоже отказались от предложенной Владимиром Путиным помощи России. Хотя у российского МЧС была модель поведения в аналогичных ситуациях в отличие от американцев», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, ситуация с COVID-19 в Европе плохая. Европейцы еще не раз изменят мнение о российской вакцине. Однако происходящее показывает, что Европа — ненадежный партнер. России стоит иметь дело с Турцией, Ираном, Китаем, странами ЕАЭС. Мировой рынок не ограничивается ЕС.

«Мы оцениваем экспортную выручку от российской вакцины в $30–40 млрд, что примерно равно годовой выручке «Газпрома» на европейском рынке. Для сравнения: весь несырьевой экспорт Российской Федерации за прошлый год — $161 млрд, то есть у России есть все шансы увеличить его за счет вакцины на 25%. Это очень неплохо для торгового и платежного баланса и, конечно, для курса рубля. Я бы вообще объявил, что «Спутник V» продается только за рубли», — заключил Александр Разуваев.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность: у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Ранее депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко заявил, что отказ Европы от российской вакцины «Спутник V» — ничем не оправданный шаг, на который ЕС толкают США.