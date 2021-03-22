Власти ДНР сообщили о зафиксированном гранатометном обстреле со стороны ВСУ

Донецк, 22 марта. Украинские силовики снова нарушили режим прекращения огня на линии разграничения сторон в Донбассе. Представители ДНР сообщили о гранатометном обстреле со стороны ВСУ.

О зафиксированном за последние сутки обстреле сообщил в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) представитель ДНР. В воскресенье власти республики заявили, что зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских военных.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — указал представитель ведомства.

Огонь при этом вели из гранатометов. Сведения о раненых при обстреле, как и о материальном ущербе, не поступали.

С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые ввели полный запрет на ведение огня, размещение вооружений, инженерные работы и ведение разведывательно-диверсионных операций, однако власти республик регулярно сообщают, что ВСУ не соблюдают условия перемирия.

Неделей ранее наблюдатели из ЛНР зафиксировали инженерные работы у населенного пункта Карбонит. Как сообщает издание RT, украинские военные заминировали окрестности поселка.

Накануне наблюдатели ОБСЕ передали, что в прифронтовой зоне под обстрел попал их беспилотник, который проводил мониторинг над территориями Народной милиции ЛНР. Неизвестные открыли огонь по дрону, который следовал из Веселой Горы в район Счастье.