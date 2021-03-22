Оперштаб сообщил о 9284 новых случаях коронавируса в России

Москва, 22 марта. Российские медики за сутки выявили 9284 случая коронавируса в 83 регионах страны. Такие данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

У 10,9% пациентов отсутствуют клинические проявления COVID-19. Зафиксирован 361 летальный исход среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели еще 7790 человек, рассказали в оперативном штабе.

Количество случаев коронавируса в мире превышает 122,5 млн. Такие данные предоставили во Всемирной организации здравоохранения. Зафиксировано более 2 703 620 летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка складывается в США.