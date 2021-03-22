Эксперт в области ЖКХ перечислил основные причины взрыва бытового газа в жилых домах

Взрывы бытового газа в многоквартирных домах в России, к сожалению, происходят нередко. Самый крупный за последние пять лет по количеству жертв в стране случай произошел в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда погибли 39 человек.

Три дня назад в Химках из-за мощного хлопка загорелось пять квартир, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

Из-за чего и кого происходят подобные катастрофы? Как предостеречь себя от трагедии? На вопросы ФАН ответил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

«Самая распространенная причина — неисправность бытовых приборов. Дело в том, что Российская Федерация очень сильно отстала в оснащении специальными устройствами, которые предотвращают взрывы и утечки, а также нет массовой установки устройств, которые предотвращают скачек давления», — объяснил собеседник агентства.

Константин Крохин привел в пример случай в Москве: несколько лет назад на Кутузовском проспекте в квартире произошел взрыв бытового газа, причиной ЧП стал скачек давления в «Мосгазе».

«Вот эти меры безопасности, к сожалению, в России не контролируются, не приживаются, потому что они требуют дополнительных финансов со стороны владельцев квартир, а с другой стороны, в стране отсутствует единая газовая инспекция. Точнее, государственная служба надзора, которая бы эту идеологию безопасного применения газа в бытовых целях контролировала и защищала», — рассказал Крохин.

В жилищной сфере нет органа, который мог бы приостановить эксплуатацию неисправного газового оборудования, а в советское время существовали специальные газовые службы, подчеркнул эксперт в сфере ЖКХ.

Это была государственная структура, которая проверяла безопасность всех систем и выдавала предписания. В 90-х годах она прекратила свою работу и на сегодняшний день полномочия по техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования возложены на продавца услуг.

«У нас есть газовые бытовые компании, которые являются коммерческими, и продавая газ, они не несут ответственности за безопасность этого оборудования. В жилом секторе безопасность газовых сетей возложена на жилищную инспекцию, но мы с вами понимаем, что в силу своих возможностей инспекция не способна нести подобные нагрузки», — уверен собеседник Федерального агентства новостей.

Собственники домов не меняют устаревшее газовое оборудование из-за того, что никто им это не предписывает. Константин Крохин отмечает, что это главная причина того, что в России ежегодно, чаще всего в декабре и январе, происходит взрыв бытового газа.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при взрыве в Химках.