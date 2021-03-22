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Курские военные летчики приняли участие в воздушных боях над Ладожским озером

Курские военные летчики приняли участие в воздушных боях над Ладожским озером

Курск, 22 марта. Военные летчики из Курской области на экипажах истребителей Су-30СМ приняли участие в тактических занятиях над Ладожским озером. Они отработали приемы воздушного боя, а также выполнили сложные упражнения по пилотажу и запуску управляемых ракет «воздух-воздух».

В учениях было задействовано более 90 военнослужащих Западного военного округа.

Ранее ФАН сообщал, что в середине февраля были проведены масштабные военные тренировки, в ходе которых курские ракетчики отразили нападение «диверсантов».

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