Клиент сайта знакомств на свидании задушил жительницу Улан-Удэ ее же платьем

Улан-Удэ, 22 марта. Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство девушки, с которой познакомился в соцсетях. Мужчина задушил ее платьем. Его приговорили к тюрьме.

Поход на свидание закончился гибелью для жительницы Улан-Удэ. Женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Пара стала встречаться. На одном из свиданий любовники решили снять квартиру. Во время застолья разгорелся спор, который закончился убийством. Мужчина сначала толкнул потерпевшую, после чего задушил жертву ее же платьем.

Полиция задержала подозреваемого. Он рассказал, что женщина во время ссоры стала ругаться матом и сильно разозлила его. Суд приговорил фигуранта к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следователи раскрыли убийство в Новоорском районе Оренбурга, сообщал портал RIA56. Полицейские обнаружили на склоне берега реки Караганка труп мужчины, который 11 лет числился пропавшим без вести. Выяснилось, что потерпевшего задушили, а затем закопали его же собутыльники.