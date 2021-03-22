Украинский блогер Ивангай назвал Владимира Путина сильнейшим человеком в мире

Рио-де-Жанейро, 22 марта. Самый популярный украинский блогер Ивангай (Иван Рудской) сообщил, что думает о президенте России Владимире Путине. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

Ивангай, пришедший на программу к Юрию Дудю, заявил, что считает Владимира Путина сильнейшим человеком мира. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале, придерживающийся либеральных взглядов, был шокирован словами Рудского.

«Он прямо очень умный <...> является самым сильным человеком мира», — рассказал видеоблогер о Путине.

Украинский блогер, объясняя свои слова, заявил, что в других странах президентов или просто влиятельных людей всегда контролируют, но не в России. Ивангай убежден, что Путин является «неподконтрольным» политиком. По мнению блогера, в США, например, могут избрать президента и через четыре года о нем забыть, в России же такого не произойдет.

Интервью Ивангая с Юрием Дудем вышло на одноименном канале журналиста на YouTube несколько дней назад. В нем бывший главред издания Sports.ru беседовал с блогером о его увлечениях, отношении к власти и планах на будущее.

Иван Рудской в настоящее время является самым популярным блогером из Украины на YouTube. Он стал первым из русскоязычных блогером, который получил бриллиантовую кнопку на видеохостинге за десять млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что Путин указал на важность воссоединения РФ и Крыма для укрепления страны.