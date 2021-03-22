Жириновский раскритиковал выборы руководителя Тункинского района Бурятии

Москва, 22 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что потенциальные кандидаты на должность главы Тункинского района Бурятии должны знать местный язык. Об этом он написал в Twitter.

Политик отметил, что отбор кандидатов по языковому признаку не соответствует Конституции России. Он призвал прокуратуру обратить внимание на этом случай.

«На местах может быть много языков, но нельзя заставлять граждан на них говорить», — подчеркнул Жириновский.

Жириновский ранее допустил вероятность роспуска Государственной думы РФ до конца марта 2021 года. В материале НСН говорится, что жители ЛДНР с российскими паспортами могут получить право участвовать в предстоящих выборах депутатов нижней палаты.