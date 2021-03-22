СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву и пяти фигурантам по делу о взятке

Москва, 22 марта. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил статус обвиняемого по делу о получении крупной взятки. Он задержан и уже доставлен в Москву.

По уголовному делу проходят еще пять человек. В зависимости от роли, они обвиняются в даче взятки и посредничестве при этом коррупционном преступлении. Следственный комитет намерен добиться ареста для шестерых фигурантов.

По версии правоохранителей, губернатор брал деньги за свою помощь. Он содействовал тому, чтобы определенные компании выигрывали конкурсы на заключение госконтрактов. В дальнейшем Белозерцев помогал фирмам избегать проблем с выполнением условий договоров.

При обыске у главы региона нашли крупную сумму денег и часы стоимостью более 5 млн рублей. Не исключено, что предмет роскоши был получен от обвиняемого бизнесмена Бориса Шпигеля за лояльное отношение, сообщал ФАН.