Зарезавший собутыльника в Выборге оказался одноногим инвалидом

Санкт-Петербург, 22 марта. Полиция задержала инвалида второй группы по делу о нападении на местного жителя. Следствие считает, что подозреваемый ударил ножом знакомого во время застолья.

Зарезавший собутыльника житель Выборга оказался одноногим безработным инвалидом, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков подозреваемый с ножом напал на знакомого и нанес ему удар в живот. Поводом для атаки стал внезапно возникший конфликт. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Фигуранта удалось задержать по горячим следам в его двухкомнатной квартире.

СК предъявил обвинения петербуржцу, который является главным фигурантом в деле об убийстве подростка, сообщал ФАН.