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Иван Ургант сообщил о заболевании COVID-19

Иван Ургант сообщил о заболевании COVID-19

Москва, 22 марта. Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант сообщил поклонникам о заражении коронавирусной инфекцией.

О заболевании COVID-19 ведущий шоу «Вечерний Ургант» объявил в своем микроблоге Twitter. Подробностей 42-летний шоумен и музыкант приводить не стал.

«Проверка скорости Twitter. У меня ковид. Конец связи», — написал он.

Ургант не уточнил, в каком формате будет теперь выходить его шоу на Первом канале. Фанаты в комментариях принялись наперебой желать телеведущему скорейшего выздоровления.

Коронавирусом заболели уже многие известные личности, в том числе и артисты. Например, COVID-19 был диагностирован у актера и режиссера Юрия Соломина.

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