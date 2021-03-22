Названы причины возможного роста цен на одежду и обувь в России

Москва, 22 марта. Несколько fashion-ретейлеров сообщили журналистам о возможном увеличении стоимости одежды, обуви и аксессуаров в Российской Федерации.

По их словам, подорожание россияне заметят уже летом этого года. В Минпромторге России рассказали, что с начала текущего года только стоимость хлопка увеличилась на 30–35%.

«В министерстве объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья», — пишет «Ъ».

Материалы из нефтепродуктов (в числе которых полиуретан) подорожали примерно на 20%, отметили в S.Oliver Shoes. В свою очередь, ретейлеры объясняют рост стоимости товаров колебаниями курсов мировых валют и дефицитом ряда тканей. Однако участники рынка сообщили журналистам, что планируют сдерживать повышение цен, в частности, за счет снижения прибыли.

В случае роста цен россияне имеют возможность отказаться от покупки новой одежды и обратиться к рынку б/у вещей, как это делают популярные fashion-блогеры и стилисты. К тому же данная одежде «вторая или третья жизнь» благотворно влияет на окружающую среду. Тренд на перепродажу вещей становится все более популярным, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей.