Аналитик NI рассказал, благодаря чему российский С-400 стал смертоносным «убийцей ВВС»

Вашингтон, 22 марта. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 является смертоносным убийцей вражеских ВВС, считают американские аналитики.

Специалисты ВС РФ проведут учения, в ходе которых будут задействованы ЗРК С-400 «Триумф», отметил обозреватель The National Interest Питер Сучиу в своей статье, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей. Он уточнил, что в маневрах, которые состоятся на полигоне Ашулук в Астраханской области, примут участие свыше трех сотен военнослужащих Центрального военного округа.

Бойцы ЦВО попрактикуются в отражении массированного воздушного удара и противодействии баллистическим ракетам-мишеням, которые выступят в роли существующих и перспективных образцов подобного вооружения, уточнил эксперт со ссылкой на сообщение ТАСС. По его словам, учения с боевыми стрельбами состоятся в середины апреля. Он напомнил, что в сентябре прошлого года российские военные уже проводили в южной части Астраханской области аналогичное мероприятие с участием 450 специалистов сил ПВО Центрального военного округа.

Сучиу в своем материале задался вопросом, что же именно делает С-400 таким смертоносным комплексом. По его словам, система была разработана для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами, а также с воздушной техникой потенциальных противников. Аналитик подчеркнул, что «Триумф» способен уничтожать вражеские цели в радиусе 400 километров и на высоте до 30 километров, находясь при этом под шквальным огнем неприятеля. Отметил эксперт и тот момент, что Россия продает подобные ЗРК за рубеж.

«Несмотря на то, что Россия начинает перевооружать свои зенитные полки этой системой, С-400 широко предлагается на экспорт», — пишет Сучиу.

Соединенные Штаты всячески пытаются помешать экспортным поставкам С-400, оказывая давление на другие страны, в частности, угрожая санкциями, подчеркнул журналист. Тем не менее это не вызывает должного эффекта и некоторые сторонние государства приобретают российские комплексы, несмотря на попытки противодействия со стороны Вашингтона, констатировал автор статьи.

Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что вопрос о введении Вашингтоном ограничительных мер в отношении Индии за покупку С-400 не обсуждался с индийской стороной в ходе визита в Нью-Дели.