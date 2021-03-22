Ситуация с графиками подачи воды в Крыму стабилизировалась

Симферополь, 22 марта. Ситуация с графиками подачи воды в Крымском регионе стабилизировалась. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, еженедельных заседаний оперативного штаба больше не будет, так как водоснабжение в регионе налажено. Ситуация с подачей воды на полуострове находится под контролем.

Ранее сообщалось, что вода стала поступать в водохранилища Крыма. Значительно пополнились 10 из 14 водных источников Крыма — более чем на восемь миллионов кубометров воды.