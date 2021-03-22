В правительстве Москвы рассказали о расходах на здравоохранение

Москва, 22 марта. За первые два месяца 2021 года власти Москвы потратили более 101 миллиарда рублей на охрану здоровья жителей.

Расходы в этой сфере выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в беседе с ТАСС сообщила Елена Зяббарова, руководитель департамента финансов.

«Здравоохранение — ключевая отрасль по объемам бюджетных затрат в Москве. Всего за два месяца 2021 года расходы на программу превысили 101,1 млрд рублей. А с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе-феврале 2021 года достигли 141,6 млрд рублей», — рассказала министр.

Заметнее всего расходы выросли из-за социальной программы «Столичное здравоохранение». Средства направлялись на оказание высокотехнологической медицинской помощи, на приобретение лекарственных средств льготным категориям граждан и на другие стороны развития системы здравоохранения столицы. Из числа таких мер министр назвала ремонт больниц и поликлиник, закупку нового оборудования для них.

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