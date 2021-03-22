Ушедшая в порноиндустрию звезда Disney Белла Торн стала невестой

Вашингтон, 22 марта. Звезда Disney Белла Торн, ушедшая в порноиндустрию, приняла предложение руки и сердца от итальянского певца Бенджамина Масколо.

Актриса, известная по сериалу «Заклятые друзья», встречается с исполнителем вот уже почти два года. Фотографии с помолвки Масколо опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Торн сделала репосты и показала фанатам на видео кольцо с крупным бриллиантом.

«Он точно знает мой стиль», — написала довольная невеста.

Торн в 2019 году признали одной из самых скандальных американских знаменитостей по версии USA Today. В том же году она дебютировала в качестве порнорежиссера — его первой работой стал короткометражный фильм.

Актриса известна также по истории с российским певцом Егором Кридом. Некоторое время звезда проявляла интерес к исполнителю, флиртовала с ним в социальных сетях и даже поздравляла с днем рождения.

В настоящее время в эфире ТНТ выходит шоу «Холостяк», на съемках которого появился и Крид. Его пригласил главный герой проекта — рэпер Тимати.