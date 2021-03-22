Актер Андрей Ильин хотел свести счеты с жизнью из-за болезненного расставания

Москва, 22 марта. Заслуженный артист РФ Андрей Ильин признался, что из-за болезненного разрыва с молодой актрисой хотел свести счеты с жизнью Мимолетный роман разрушил его брак.

По словам актера, известного по сериалам «Сатисфакция» и «Красная капелла», его отношения с артисткой Театра имени Моссовета длились около года. Разрыв стал для Ильина по-настоящему болезненным. Он долгое время не мог справиться с тревожными мыслями.

«Я страдал, мучился, меня посещали неправильные мысли. <… >Тогда мне было очень больно. Я первый раз столкнулся с непониманием, предательством. Было очень тяжело», — рассказал он.

Ильин подчеркнул в передаче «Судьба человека», что был в то время «на грани». Актер боялся приходить домой, его мучила бессонница. Как отметил ведущий Борис Корчевников, такое состояние вполне можно назвать «адом».

По словам актера, пережить непростой период ему помогла работа.

«Главный метод — это театр, съемки. Когда умирает очень близкий человек, самое правильное даже в день узнавания, что это случилось, играть в спектакле. Работа лечит», — заключил он.

В попытке самоубийства признавался и актер Никита Ефремов. По его словам, причиной страшных мыслей стало «тотальное обесценивание» всего окружающего.