Дочь Ефремова рассказала о психологической травме после первой интимной близости

Москва, 22 марта. Анна Мария Ефремова заявила, что первый сексуальный опыт у нее был в 15 лет. Ее партнером стал 27-летний мужчина, с которым она познакомилась в интернете.

Дочь осужденного актера Михаила Ефремова стала гостьей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Девушка призналась, что получила психологическую травму во время своей первой интимной близости. На тот момент Анна Мария была подростком и многого не понимала.

«Это довольно травматичное воспоминание. Ему было 27 лет. У меня это отложилось на психике. Он меня травмировал», — заявила она.

Наследница Ефремова добавила, что не стала рассказывать об этом родителям, но те все равно узнали от гувернантки. По словам Анны Марии, отец был слишком занят, поэтому даже не обратил внимание на ее поведение. А матери — Ксении Качалиной, которая злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни, были не интересны проблемы дочери.

Девушка неоднократно эпатировала публику своим странным поведением. Анна Мария просит окружающих называть ее мужским именем и позиционирует себя как лицо мужского пола. Кроме того, 20-летняя дочь Ефремова не стесняется своей наготы и публикует снимки без одежды в соцсетях.