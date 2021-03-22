Дональд Трамп оценил падение Байдена на трапе самолета

Вашингтон, 22 марта. Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, который произошел с его преемником Джозефом Байденом у самолета.

Действующий глава Белого дома трижды споткнулся, когда поднимался по трапу самолета. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях. В администрации президента считают, что причиной падения президента стал «сильный ветер».

«Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», — заявил Трамп в социальных сетях.

Американские граждане ранее предположили, что их лидер может покинуть пост в любой момент по состоянию здоровья.

Ранее бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что считает поведение Джозефа Байдена угрожающим безопасности США, передает НСН.