Экономист объяснила, почему Франция присоединилась к защите «Северного потока — 2»

Грубое давление США уже воспринимается как угроза суверенитету Евросоюза. При этом в ЕС почувствовали политическую слабость Вашингтона. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Недовольство Европы

Угрозы Вашингтона ввести новые ограничительные меры из-за разногласий по международным вопросам, в том числе по строительству газопровода «Северный поток — 2», вызывает все большее раздражение у Европы, подталкивая ее к созданию рабочих инструментов для противостояния американцам. Об этом заявил бывший посол Франции в США и спецпосланник французского президента Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон.

По его словам, США продолжают усиливать санкции в попытке наказать тех, кто не согласен с их политической линией в отношении России и Ирана.

«Все больше европейцев считают такое поведение неприемлемым. Лучше всех это осознал Берлин, столкнувшись с давлением из-за газопровода «Северный поток — 2», это же справедливо и для европейских институтов», — заявил Вимон.

Проект российского газопровода, по его мнению, является экономическим, и разногласия внутри Евросоюза, связанные якобы с политическими мотивами строительства проекта, вызывают сожаление.

Франция присоединилась к защите

Как отметила Наталья Мильчакова, впервые представитель Евросоюза, хотя он в настоящее время является частным лицом, заговорил о достаточно жестких санкциях против США в случае, если американцы введут санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Также эксперт посчитала интересным, что об этом заявил французский политик, хотя основной интерес в поставках российского газа есть у Германии как крупнейшего потребителя.

«Французская корпорация Engie принимала участие в финансировании «Северного потока — 2», но до сих пор свои интересы и интересы суверенитета ЕС в переговорах с США по этому вопросу отстаивала Германия. Теперь присоединилась и Франция, хотя у президента Макрона до сих пор была не настолько однозначная позиция по вопросу о необходимости Европе «Северного потока — 2». И это заявление говорит о том, что, во-первых, грубое давление США уже воспринимается как угроза суверенитету Евросоюза. Во-вторых, в ЕС почувствовали политическую слабость США, которые сегодня испортили отношения с Китаем, Россией, Турцией, Саудовской Аравией (фактически со всем арабским и мусульманским миром), а теперь еще обостряют отношения с ЕС», — пояснила Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что в 80-е годы прошлого века, даже когда во главе США был сильнейший лидер мирового уровня Рональд Рейган, США не смогли помешать поставкам газа из СССР в Западную Европу. А сегодня дряхлый и спотыкающийся (во всех смыслах) Джо Байден просто не в состоянии давить на Европу даже вербально, как некоторое время назад пытался делать его предшественник Дональд Трамп. В ЕС это прекрасно понимают и решили «показать зубки».

Кроме того, заметила она, интересы США на европейском рынке газа уже представлены — поставщики из США занимают в общей сложности около 5% европейского рынка. Большую долю занять рыночными методами не получается из-за дороговизны американского СПГ и вообще СПГ по сравнению с российским трубопроводным газом (на 15-25%). Но США хотели бы стать на этом рынке монополистом, а не получится — ведь «третий энергопакет» законов ЕС направлен не столько против России, сколько против возникновения любой монополии на европейском газовом рынке, в том числе и американской.

«И в США это тоже понимают, поэтому пытаются протолкнуть свои сомнительные интересы под видом защиты интересов Украины. Но европейский бизнес не хочет расплачиваться за Украину. В Европе и даже в США это прекрасно понимают. Так что противостояние Европы и США продолжится. Возможно, США попытаются взять реванш во время выборов в немецкий бундестаг и попробуют любой ценой протолкнуть своего кандидата на высшие посты в Германии. Это маловероятно, но, видимо, в США считают, что не все для них потеряно», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».