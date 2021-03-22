Бывший член секты «Орден пути»: Нас заставляли танцевать голыми и принимать наркотики

В Московском районном суде Петербурга слушается дело по обвинению местной жительницы Гайвы Тихомировой в мошенничестве. Тихомирова создала секту «Орден пути» в 2006 году, однако уголовное дело в отношении нее удалось возбудить только в прошлом году.

По данным следствия, мошенники предлагали нуждающимся в психологической помощи приобрести некие «купола защиты» за 20-300 тысяч евро. Секта практиковала экзотичные «методы расширения сознания» — например, людей закапывали заживо в гробу.

Людмила Иванова (имя и фамилия изменены) рассказала корреспонденту ФАН свою историю 10-летнего нахождения в секте. В семье Людмилы бабушка практиковала народное целительство. Сама девушка тоже пробовала свои силы в этой области, поэтому она оказалась подготовленной кандидатурой для опытной мошенницы.

— Моя бывшая свекровь очень хотела, чтобы я со своим женихом разбежалась. И для этого она ходила к колдунье. Я во все это не особо верила, XXI век на дворе, а тут — какие-то бабушки… Но мысль о таком поведении свекрови меня тревожила.

На свое несчастье в поезде я познакомилась с девушкой, через которую в конечном счете и познакомилась с Гайвой Тихомировой. Я позвонила ей и объяснила: вот, у меня свекровь колдует, с этим можно что-нибудь сделать? Она сказала, что я должна приехать к ней на сеанс, после этого все как рукой снимет — в общем, навешала лапши на уши.

Но тогда положение было такое, что я на нервах искала всякие странности и, естественно, находила их. И тогда я решила, что с этим надо что-то делать. Последней каплей стала болезнь жениха: температура под 40, а врачи причину определить не могли, анализы были в норме, жаропонижающие не помогали.

И я первый раз позвонила Тихомировой, уже часов в 10 вечера. Она сказала, чтобы мы приезжали. Мы к ней приехали, она нас успокоила, сказала, что все будет хорошо. Что мне понравилось, я удивилась очень сильно тому, что нас встретили как близких, родных людей. Нас обхаживали, нас облизывали.

Это было в ее квартире на Кузнецовской, 11. Там двухкомнатная квартира и кухня. Там были адепты и клиенты. Клиенты ждали в коридоре, а члены ордена в основном на кухне общались. Кто-то на картах гадал, кто-то в хрустальный шар смотрел. Там можно было кальян покурить. Была такая атмосфера доверительная, приятная. Это называется love bombing. Нас облизали по полной программе, мы уехали радостные и счастливые.

Поскольку мы с мужем приехали сюда из другого города, Гайва договорилась с адепткой — та освободила для нас свою квартиру около метро «Горьковская», в центре города. Ко мне так мама родная не относилась, а тут — совершенно посторонние люди.

— С финансовой точки зрения вы представляли для нее какой-то интерес?

— Думаю, да. У меня была квартира в Воронеже. И у мужа тоже — на него оформленная. И Гайва это очень тихо, очень осторожно выясняла, когда к ней как к близкому человеку приходила в жилетку поплакаться. А у меня там полный караул был с его мамой — она даже звонила мне на работу и требовала меня уволить.

А тут мне помогали. Муж нашел здесь работу, я тоже устроилась. И когда мы подсели на этот крючок, появилось полное доверие — мы стали чаще обращаться за советами уже на платной основе. Хотя сейчас понимаешь, что все эти советы были бессмысленными. Но когда ты находишься в этом окружении, где все смотрят Гайве в рот все воспринимается по-другому: «Это же Гайва сказала. Лучше сделать, потом жалеть будешь, что не сделала».

Все постепенно наладилось. А Гайва хорошо понимает, что с человеком происходит и на какие рычаги давить нужно. В Воронеже свекровь колдует, и мой муж чуть не умер, а здесь все наладилось вроде. И однажды Гайва сказала, что надо покупать «защитный купол», потому что она нас физически «держать» долго не может. Говорила, что она не знает, что там у нас в Воронеже происходит и не факт, что в следующий раз мы сможем к ней дозвониться, когда нам плохо станет. Она запугивала нас, что нам необходим «защитный купол», что критическая точка, точка смерти у мужа в июле.

Она очень умело внушала нам чувство постоянной вины. Что она искренне заботится о вас, тратит свой ресурс, знания, свое время на вас, а вы такие неблагодарные не прислушиваетесь к ее советам. Поэтому мы достаточно быстро продали квартиру моего жениха за 500 тысяч рублей и с ней расплатились. В 2006 году «защитный купол» стоил три тысячи евро.

— Что было дальше?

— А дальше у моего мужа, не без помощи Гайвы, появилась идея, что он должен стать настоящим мужчиной. А для этого он должен пройти у нее несколько сеансов обучения, услугами других психологов пользоваться запрещала. В гости к Тихомировой на три дня стоило около одной тысячи евро в 2008 году.

Потом мы еще покупали «купол» нашему ребенку, причем запугивать она нас начала заранее, когда я еще беременная была. Она говорила, что беременность будет проблемная, что надо сразу искать деньги на «защитный купол». После рождения все незначительные проблемы, которые бывают у всех новорожденных, были раздуты Тихомировой до небес. Она опять порождала у меня комплекс вины, что я плохая мать, что мне нужно срочно ехать на тренинги, что нужно срочно покупать «купол» или ребенок умрет. Второй «купол» стоил уже 900 тысяч рублей. Под него пришлось вторую квартиру продавать в Воронеже, при этом в Питере у нас своего жилья еще не было.

— Что еще происходило внутри секты?

— Ну, например, Тихомирова говорила, что для медитации, для более глубокой портальной работы нам нужно было колоть медицинский препарат «Налбуфин» — это опиоидный анальгетик (наркотик. — Прим. ФАН), и многие члены секты пробовали его. Я пробовала его один раз, меня потом рвало полдня. Сама Тихомирова плотно сидела на каких-то химических веществах, ее помощница Татьяна Баранова постоянно ее чем-то колола в кабинете.

— А где его доставали?

— Его выписывала сначала врач Вероника С., она работала в поликлинике. А когда его перестали тут продавать, Тихомирова посылала адептов на Украину за ним. Они привозили этот препарат в полуторалитровых пластиковых бутылках, я сама видела. Я не смогла его принимать, а другие девчонки кололи. Их тоже рвало поначалу, а потом привыкли.

Потом Тихомирова устраивала вечеринки в кафешках и ресторанах, сначала было даже весело. Но незадолго перед моим уходом на одной из вечеринок Гайва заставила девочек выйти голыми на сцену и танцевать — это было последней каплей.

Были разные собрания у Тихомировой. На одних — устраивали публичную порку кому-то из адептов, обвиняли его в неправильном поведении, навязывали комплекс вины. На других — просто деньги собирали на что-нибудь, как в школе.

На тренинги ездили в Литву. Сначала хутор снимали для этого. Позже купили и записали на Гайву. Каждая такая поездка обходилась в несколько тысяч евро, за все практики там, на кресте повисеть или в гробу полежать в могиле приходилось платить большие деньги.

— Адепты искренне Тихомировой верили или был скепсис все-таки?

— Искренне, я полагаю. Хотя скептические вопросы тоже бывали. Одна из адептов — Ася ее звали — как-то спросила у Гайвы: «А почему все ваши клиенты только беднеют и беднеют, а вы говорили что богатеть будут?» На это Тихомирова сразу моральную порку устроила: «Если вас всех богатыми сделать, вы будете потом на спасение мира работать?»

— Как вам удалось расстаться с Тихомировой?

— Очень тяжело было. Она понимала, что я уже плотно попала в психологическую зависимость. Сеансы минимум раз в неделю у нее дома становились практически обязательными. После каждого сеанса общения Гайва автоматически записывала тебя на следующие две недели как само собой разумеющееся, а каждый такой сеанс стоил пять тысяч. Кроме этого, адепты еще платили десятину — отдавали 10% своих доходов Тихомировой.

Все позитивное, что случалось в моей жизни, она ставила себе в заслугу, а все проблемы случались по моей вине. Но внутри меня уже давно сидела мысль, что нужно уходить от нее. Но в одиночку вырваться психологически почти невозможно. Ведь на протяжении всего нахождения в секте мне постоянно внушалась мысль, что если я уйду, то моего ребенка настигнет смерть, что погибнут мои близкие. Людям, которые не почувствовали все это на своей шкуре, не понять.

Но в 2016 году, когда Гайва в Литве проводила тренинги, я написала ей, что выхожу. В это время еще несколько девочек ее покинули, мы друг друга поддерживали тогда. Мне сразу стали названивать адепты с угрозами, караулили моего ребенка на детской площадке. Бывший уже муж остался с Тихомировой, насылал на меня отдел опеки и попечительства. Мне даже пришлось продать квартиру и переехать по другому адресу. А потом одному из бывших членов секты удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении Гайвы Тихомировой и ее арестовали.

Напомним, ранее ФАН писал о том, что в Московском районном суде Петербурга рассматривается уголовное дело в отношении лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой и ее помощницы Татьяны Барановой. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество», в деле рассматривается 12 эпизодов. Тихомирова и Баранова признали себя виновными по всем эпизодам в полном объеме.