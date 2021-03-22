The Drive: США могут применить бомбардировщики против России

Вашингтон, 22 марта. США задействовали свои стратегические бомбардировщики B-1B и B-2 на севере, что может говорить о готовности применить их против России. В этом уверены американские эксперты.

Ракетоносцы ВВС США B-1B Lancer и B-2 Spirit приняли участие в совместном полете у берегов Гренландии, Исландии и Британии. В этих местах могут появиться российские боевые корабли и самолеты, считают аналитики издания The Drive. Авторы предположили, что Пентагон может задействовать свои бомбардировщики для удара по российским средствам в регионе.

Россия готова отвечать на провокации США со стороны стран НАТО. Так, Москва призвала Вашингтон отказаться от провокаций после инцидента с появлением эсминца ВМС США в российских территориальных водах.

Ранее военные эксперты Sohu заметили, что Россия доказала свое превосходство в ответ на провокации НАТО в Черном море. Также США и Канада усиливают милитаризацию в Арктике, передает RT.