Роскачество определило лучшие мобильные сервисы для заказа такси в РФ

Москва, 22 марта. Центр цифровой экспертизы Роскачества оценил наиболее популярные мобильные приложения для заказа такси в России и составил их рейтинг, сообщается на сайте организации.

В Роскачестве уже проверяли такие сервисы в декабре 2019 года, однако в новом исследовании ряд параметров оценки был углублен. Речь идет, в частности, об анализе безопасности и критериях по удобству использования и правовой документации.

Пятерка лидеров существенных изменений не претерпела, разве что в нее вошел «Таксовичкоф», которой в прежнем рейтинге занимал 7-е место, а некогда завоевавший вторую позицию Uber, наоборот, покинут топ-5. Также сдал позиции Gett, опустившийся до пятой строчки. Всего эксперты проанализировали 22 приложения: по 11 для iOS и Android.

«По результатам тестирования наиболее функциональные приложения — «Яндекс Go», «Таксовичкоф» и «Поехали» на Android; «Яндекс Go», «Таксовичкоф» и Gett — на iOS», — сообщается в отчете по итогам исследоания.

Наиболее удобными, по мнению экспертов, оказались Uber, «Таксовичкоф» и «Яндекс Go» для Android и «Ситимобил», maxim и «Таксовичкоф» для iOS.

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