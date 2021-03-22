Двое взрослых и ребенок погибли в результате страшного ДТП под Череповцом

Череповец, 22 марта. Смертельная авария произошла перед мостом через реку Суда в Череповецком районе Вологодской области. Легковой автомобиль Renault Logan лоб в лоб столкнулся с «Газелью».

Трое из четырех находившихся в Renault Logan людей погибли, в их числе оказался ребенок, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, в аварии с участием микроавтобуса ФСИН пострадали семь человек. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Два грузовика и легковушка столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Четыре человека пострадали, один погиб, сообщает сайт 360.tv.ru.