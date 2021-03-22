Мы не спали всю ночь: жители Саратова страдают от стай бездомных собак

Саратов, 22 марта. Жители Заводского района вновь пожаловались на стаи бездомных собак, оккупировавших дворы. Шумные животные мешают спать и не дают спокойно гулять по улицам.

«Мы всю ночь не спали. Собаки затеяли драку, визг и вой стояли несколько часов. Дочка проснулась, расплакалась. Из окна видела, что одну из собак товарки буквально растерзали. Утром тоже боимся, как из дома выходить — непонятно. Стая около нашего дома разрастается с каждым днем, сейчас уже 10–12 собак крутятся на постоянной основе. Проходишь мимо, а животные смотрят внимательно, ходят за тобой. Как только из продуктового магазина идешь, обязательно почетный конвой рядом. Очень страшно», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Саратова Анастасия Гребешкова.