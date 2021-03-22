Звезда фильма «Москва слезам не верит» из-за пластики не может полностью открыть глаза

Москва, 22 марта. Актриса Вера Алентова из-за чрезмерного увлечения пластикой не может полностью открыть глаза. Об этом заявил хирург Иван Володченков и предположил, какие операции сделала звезда.

По словам специалиста, Алентова — частый гость его коллег. Он считает, что звезда фильма «Москва слезам не верит» как минимум дважды делала эндоскопию и прямую подтяжку лба, чтобы избавиться от нависания век, а также несколько раз блефаропластику.

Но хирургические вмешательства не пошли артистке на пользу, подчеркнул Володченков. По его словам, у звезды атрофировались лицевые мышцы и появилась асимметрия глаз.

«Слабость мышцы возникает из-за того, что мягкие ткани зарастают фиброзом», — объяснил он.

Пластический хирург полагает, что Алентова не единожды исправляла нос, из-за чего кожа в этой области огрубела, а также пережила операцию на губах — остались рубцы по краю. Кроме того, актриса, по его мнению, омолаживалась с помощью нитей, передает «Собеседник».

Жертвой пластической хирургии стала и певица Маша Малиновская. Артистка не так давно легла под нож, чтобы устранить последствия неудачного увеличения груди.