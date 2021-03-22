Отставка председателя Центробанка Турции обернулась падением лиры

Анкара, 22 марта. Курс турецкой нацвалюты по отношению к доллару сократился на 17% на фоне решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана сменить главу местного регулятора.

В ходе торгов курс доллара к лире рос на 11,48% до 8,0476 лиры за доллар. Ранее показатель на торгах снижался на 17% — до 8,345 лиры за доллар. Нацвалюта таким образом реагирует на решение Эрдогана отправить в отставку главу ЦБ Турции Наджи Агбала после того, как регулятор поднял учетную ставку с 17% до 19%. На пост был назначен Шахап Кавджиоглу.

Ранее турецкий президент заменил председателя регулятора в ноябре прошлого года, когда лира в течение двух месяцев обесценилась с 7,45 до 8,59 лиры за доллар. Тогда Агбал сменил Мурата Уйсала, который в свою очередь был назначен на пост в июле 2019 года. Отставка его предшественника объяснялась не выполнением указания о снижении процентной ставки.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее прокомментировал слова президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина. Высказывания со стороны Белого дома он считает недопустимыми, а ответ российского президента на выпад назван «роскошным».