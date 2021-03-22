Поток мексиканских мигрантов в США вызвал недовольство среди американцев

Вашингтон, 22 марта. Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить американцев в том, что способна исправить кризисную ситуацию с мигрантами.

Приток тысяч мигрантов вызвал недовольство жителей Америки. Джо Байдена, который призывал к открытию границы с Мексикой, теперь критикуют не только республиканцы, но и демократы. Американская администрация старается убедить население, что исправит положение с мексиканскими мигрантами, но ситуация пока остается нерешенной.

Ранее сообщалось, что Байдена обвинили в обострении миграционного кризиса на границе с Мексикой. Президента США упрекнули в том, что он «продал страну» ради победы на выборах. Также советник экс-президента США Дональда Трампа утверждал, что поведение главы Белого дома угрожает безопасности государства, писала НСН.