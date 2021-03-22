Миграционный кризис расколол Евросоюз на несколько лагерей

Брюссель, 22 марта. Средиземноморские страны ЕС призвали соратников по блоку разделить бремя захвативших Европу мигрантов, однако Брюссель готов бросить союзников на произвол судьбы.

Министры по делам миграции из Греции, Испании, Италии и Мальты провели в Афинах встречу, посвященную проблемам текущего миграционного законодательства. Представители государств сошлись во мнение, что текущие правила Брюсселя не позволяют эффективно распределять миграционную нагрузку. Страны умоляют официальный Брюссель «справедливо» распределить миграционную нагрузку.

«Мы наказаны за наше географическое положение!» — сказал в совместном заявлении министр внутренних дел Мальты Байрон Камиллери.

Представители стран встретились для того, чтобы «продавить» в Европарламенте новые, «более справедливые» правила распределения миграционной нагрузки. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что пять стран Евросоюза буквально влачат на себе тяжкое бремя принятия мигрантов исключительно из-за положения на карте, и им нужна помощь.

Однако официальный Брюссель может остаться глух к этим призывам. Политическая борьба между странами ЕС расколола блок на два противоборствующих лагеря. С одной стороны находятся страны «Med 5» — страны Средиземноморья, находящиеся на «первой линии» принятия мигрантов, а с другой — страны Вышеградской группы во главе с Венгрией, возглавляемой консервативным премьер-министром Виктором Орбаном.

Ранее стало известно о прекращении Брюсселем финансовой помощи Греции для размещения и ассимиляции мигрантов. В результате тысячи беженцев были выселены из гостиниц и вынуждены разбивать палаточные лагеря в городских парках и за чертой городов. Министр внутренних дел Греции на фоне новой волны миграционного кризиса призывает европейский блок к «обязательной солидарности».

Власти Греции постепенно расширяют квоты на въезд иностранцев, включая российских туристов. Как это скажется на миграционной и эпидемиологической обстановке в стране, пока неизвестно.