Угрозы США начали вызывать раздражение у европейцев

Париж, 22 марта. Американские угрозы ввести санкции по международным вопросам, в том числе по строительству газопровода «Северный поток —2», вызывают все большее раздражение у Европы.

Об этом заявил экс-посол Франции в США и спецпосланник президента Пятой республики по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон. Дипломат отметил, что руководство Соединенных Штатов продолжает усиливать экстерриториальные ограничения, желая наказать тех, кто не согласен с их политической линией в отношении РФ и Ирана. Действия США, по словам бывшего посла, раздражают Европу.

«Все больше европейцев считают такое поведение неприемлемым. Лучше всех это осознал Берлин, столкнувшись с давлением из-за газопровода «Северный поток — 2», это же справедливо и для европейских институтов», — заявил Вимон.

По мнению французского политика, проект газопровода является сугубо экономическим. Разногласия внутри Евросоюза, связанные с «политическими» мотивами строительства «Северного потока — 2», вызывают сожаление.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не видят основания для новых санкций против России.

Недавно Вашингтон в очередной раз потребовал прекратить строительство газопровода, сообщает НСН.