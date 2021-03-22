Пропавший подросток из Иркутска сбежал от родителей к москвичке

Иркутск, 22 марта. Житель Иркутска сбежал от родителей в российскую столицу. Он объяснил, что будет жить с девушкой. Сообщить о местонахождении он собирался после исполнения 18 лет.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 17-летнего студента из Иркутска. Родители заявили об его исчезновении 20 марта. Выяснилось, что молодой человек улетел в Москву к девушке, с которой познакомился в Сети, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Отец пропавшего мальчика рассказал, что конфликтов в семье не было. Подросток заявил, что решил бросить учебу в Иркутске и хочет остаться жить в Москве. Молодой человек отметил, что намеревался сообщить о своем местонахождении после 18 лет. Правоохранители вернули подростка родителям.

Еще один сигнал об исчезновении зафиксирован в Оренбурге, сообщал портал RIA56. Полиция и добровольцы ищут сбежавшую 14-летнюю девочку.