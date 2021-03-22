Цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 марта

Москва, 22 марта. Мировые цены на энергоресурсы снижаются на фоне возобновления опасений за спрос в европейских странах.

Котировки североморской нефтяной смеси марки Brent с покупкой в мае снизились на 0,43% — до 64,25 доллара за баррель, а майские фьючерсы на WTI упали в цене на 0,49% — до 61,15 доллара за баррель. По итогам прошлой торговой недели стоимости нефти сократилась на 6%, несмотря на активный рост в ходе торгов в пятницу. Негативная динамика вызвана опасением рынков за безопасность вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Инвесторы обеспокоены вероятностью новых карантинных ограничений в европейских странах. Например, в 16 французских департаментах, в том числе в Париже премьер-министр государства объявил введение самоизоляции.

Агентство Bloomberg со ссылкой на основательницу Vanda Insights Вандану Хари спрогнозировало, что нефть может продолжить колебания между «красной» и «зеленой» зонами.

Руководитель нефтяной корпорации Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что в 2021 году спрос на энергоресурс будет расти. Также он отметил признаки экономического восстановления, которое будет расти вместе с тем, как мировые государства будут открывать экономику.