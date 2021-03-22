Любимые продукты россиян могут привести к раку

Москва, 22 марта. Злоупотребление так называемыми «белыми» продуктами может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Белый рис, белый хлеб и выпечка представляют огромную опасность для здоровья. Зашкаливающий гликемический индекс в них может спровоцировать развитие сахарного диабета и ожирения. Частое употребление этих продуктов способно спровоцировать развитие раковой опухоли.

Макаронные изделия и сладости в рационе также стоит ограничить. Все «белые» продукты следует заменить на цельнозерновые аналоги. Большое количество овощей и фруктов следует включить в свое ежедневное меню, посоветовал Мясников.

Брокколи станет отличной профилактикой образования онкологических заболеваний, заявил доктор. Этот овощ богат антиоксидантами, поэтому полезен для всего организма. Употребление красного перца и семян льна также предотвратит развитие рака.