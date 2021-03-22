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Искусственный интеллект научился управлять экзоскелетами

Искусственный интеллект научился управлять экзоскелетами

Оттава, 22 марта. Канадские ученые из Университета Ватерлоо нашли способ заставить экзоскелет двигаться более естественно. На помощь им пришел искусственный интеллект.

Современные экзоскелеты не очень удобны в использовании. Они управляются специальным контроллером или телефоном. Зарубежные ученые убеждены, что использование возможностей искусственного интеллекта и камер позволит решить ряд проблем, связанных с применением экзоскелетов.

Таким способом можно добиться более естественной походки. Система ExoNet предназначена для роботизированных экзоскелетов. Она использует снятое встроенной камерой видео, предварительно обработанное искусственным интеллектом. Система анализирует изменения в окружающей среде и корректирует движения.

Россияне завоевали несколько медалей на Чемпионате мира Cybathlon 2020. Представители РФ приняли участие в соревнованиях для участников с силовыми протезами ног (LEG), с бионическими протезами рук (ARM), в экзоскелетах (EXO) и других, пишет «Ридус». В России экзоскелеты используются и военными. Сейчас идет разработка батареи для активного экзоскелета, которым будет оснащаться экипировка нового поколения «Сотник».

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