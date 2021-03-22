Подруга Легкоступовой рассказала, как покойная певица молила ее о помощи во сне

Москва, 22 марта. Подруга певицы Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина рассказала о своих снах, в которые приходит исполнительница. Покойная звезда сцены сильно страдала.

После гибели артистка постоянно приходила к подруге во сне. По словам Елены, во снах звезда «страдала, просила, молила о помощи, когда еще не был решен вопрос с прахом». Сейчас же у знаменитости на небесах все наладилось.

«Тогда я действительно ходила в церковь и заказывала сорокоуст, ставила свечки, в какой-то момент и от имени Фирсова. Сейчас уже все иначе, она очень редко приходит ко мне во сне», — сказала Перелыгина в разговоре с «Телепрограммой».

Подруга певицы винит в смерти женщины ее супруга Юрия Фирсова. По ее словам, знаменитость попала в созависимые отношения, к тому же супруг артистки был абьюзером.

«Вина Фирсова заключается в том, что он вверг Валю в это состояние. Она много дней находилась в состоянии серьезного алкогольного опьянения, причем на фоне препаратов», — подчеркнула подруга певицы.

Валентины Легкоступовой не стало в середине августа 2020 года. Незадолго до смерти она попала в больницу с травмой головы. Спасти артистку врачам не удалось. Ей было 54 года.