Губернатор Пензенской области отказывается признавать вину во взяточничестве

Москва, 22 марта. Источник сообщил, что губернатор Пензенской области и другие фигуранты дела отрицают свое участие в коррупционных схемах.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также его сообщники, которые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению во взяточничестве, не признают своей вины.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщило, что во время обыска, проходящего по уголовному делу о взяточничестве, в кабинете у губернатора Пензенской области правоохранители обнаружили не только деньги, но и люксовые вещи. Там было найдено 500 млн рублей. Также силовики нашли брендовые часы Breguet стоимостью 5,7 млн рублей.