Российские ученые разработали новую методику обнаружения нефти

Москва, 22 марта. Группа российских ученых разработала новую уникальную методику обнаружения нефти в земных недрах.

Ее смысл заключается в том, что наличие или отсутствие нефти ученые смогут определять при помощи анализа бактериального слоя почвы. По словам разработчиков из Сколковского института науки и технологий, этот способ геологоразведки является эффективным. Такую информацию сообщила пресс-служба научного учреждения.

При помощи такого метода в скважину не нужно будет опускать дорогостоящие приборы. Для обнаружения нефти достаточно будет просто провести анализ микробов, которые живут на поверхности почвы. В случае, если под землей есть «черное золото», в земле будут обнаружены определенные колонии бактерий, которые не встречаются в других местах.

Недавно стало известно, что «Газпром нефть» продолжает развивать добычу в Арктике вопреки кризису. За прошлый год его добыча на арктических месторождениях составила порядка 31% от общего производства компании.

На днях китайский ученый предсказал, когда истощатся запасы нефти на Земле. По его мнению, ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, сообщает «Ридус».