Экс-депутат госсобрания Якутии подозревается в растлении малолетних девочек

Якутск, 22 марта. Бывший депутат одного из созывов Государственного собрания Республики Саха (Якутия) подозревается в растлении несовершеннолетних девочек. Как стало известно ФАН, заявление на мужчину написала бабушка одной из потерпевших.

В правоохранительные органы обратилась жительница Якутска и сообщила, что ее 10-летняя внучка пожаловалась ей на домогательства со стороны руководителя кружка местной средней школы №2. Следователи выяснили, что кружок существует в рамках деятельности Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся. Руководителем объединения по интересам являлся бывший депутат госсобрания республики.

Следователи допросили потерпевшую и пришли к выводу, что ребенок подвергся сексуальному насилию со стороны взрослого руководителя.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 135 УК РФ «Развратные действия сексуального характера в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Известно, что следствие располагает данными о наличии других эпизодов преступной деятельности жителя Якутска.

«Просит пострадавших обратиться по телефону 8-924-661-47-14 к следователю СО по городу Якутску Маркову Якову Сергеевичу», — добавили в органах.

На допросах у следователя подозреваемый так и не признал своей вины.

«Мужчина женат и воспитывает несовершеннолетнего ребенка, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Потерпевшая девочка рассказала своей бабушке, что руководитель кружка при первом удобном случае гладил ее грудь и ягодицы».

В ходе разбирательства правоохранители выявили еще один вопиющий случай надругательства над ребенком.

«В июле 2020 года руководитель объединения вместе с учениками школы ехал в автобусе. Ребята собирались идти в поход. Он подошел к 13-летней девочке, засунул руку ей под юбку и стал гладить ей внутреннюю часть бедер возле промежности», — добавил источник.

На допросе у следователя подозреваемый утверждал, что его действия были неправильно поняты потерпевшими.

«Он говорит, что в первом случае делал девочке массаж, чтобы у нее не болела шея, а во втором просто подвинул таким образом школьницу в автобусе от прохода», — резюмировал источник.

Подозреваемого арестовали. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.