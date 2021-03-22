«Бесчеловечно и цинично»: Онищенко об отказе ЕС от «Спутника V» для борьбы с COVID-19

Отказ Европы от российской вакцины «Спутник V» — ничем не оправданный шаг, на который ЕС толкают Соединенные Штаты Америки, считает депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», так как для европейцев уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для создания коллективного иммунитета. Тот же Бретон некоторое время назад утверждал, что «Спутник V» — хорошая вакцина, которую имеет смысл начать производить в Европе с помощью России.

Такая стремительная перемена позиции еврокомиссара имеет чисто политическую конъюнктурную подоплеку, отметил в комментарии ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Своим заявлением еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка продемонстрировал абсолютное безразличие к нынешним европейским реалиям, касающимся нового всплеска заражения COVID-19, — отметил Онищенко. — Напомню, Германия, Франция и другие европейские страны вновь ужесточают карантин, несмотря на сопротивление местного бизнеса. Но европейские чиновники, отвечающие за вакцинацию населения, явно действуют в угоду интересам, далеким от интересов европейцев. Тем более что тут речь идет не просто об интересах, а о здоровье и даже жизни сотен тысяч людей».

По словам российского парламентария, на фоне деструктивной позиции чиновников ЕС гораздо лучше смотрятся Словакия и Венгрия, власти которых несмотря на давление добились разрешения на применение в своих странах российского препарата «Спутник V».

«Позицию еврокомиссара иначе как бесчеловечной и циничной я назвать не могу. Это чистая конъюнктура и пресмыкательство перед Соединенными Штатами, которые на уровне своих спецслужб абсолютно официально заявили, что будут заниматься дискредитацией российских препаратов, в первую очередь вакцины от коронавирусной инфекции. Что ж, пусть народы европейских стран сами определят политическую судьбу своих лидеров, а нам надо спокойно продолжать заниматься вакцинацией нашего населения, прежде всего старшего поколения. Мы должны сделать все, чтобы закрепить тенденцию к снижению общего уровня заболеваемости COVID-19, которую на данном этапе фиксируем среди населения нашей страны», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Вакцины для использования в Евросоюзе должны быть одобрены Европейской комиссией и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В настоящее время в ЕС официально разрешены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом в Венгрии и Словакии, которые входят в ЕС, в виде исключения разрешено использовать на своей территории российский «Спутник V».