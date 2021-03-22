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В Британии появятся антироссийские войска специального назначения

В Британии появятся антироссийские войска специального назначения

Лондон, 22 марта. Британия готова выделить 6,6 млрд фунтов на разработку гиперзвукового оружия, а также сформировать силы специального назначения SAS для «противостояния РФ».

По сообщению британских СМИ, к публикации уже готова стратегия модернизации ВС Соединенного Королевства, в которой говорится, что Великобритания создаст новое подразделение для проведения спецопераций, базисом станут четыре батальона рейнджеров. Одной из задач нового спецназа будет борьба с ростом мировых угроз.

Постоянная дислокация спецназовцев четко не определена, но действовать они будут в различных частях земного шара, подготавливая вооруженные силы других государств.

Спецназ, согласно стратегии, также будет сотрудничать со службой британской разведки МИ-6 для противодействия России, где военные будут проводить секретные мониторинговые миссии против российских военных подразделений.

Ранее сообщалось, что Лондон намерен поставить флот на защиту своих подводных кабелей от российских подлодок.

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