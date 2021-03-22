Эксперт рассказала, как загореть в купальнике без полос

Выбравшись на солнце или приехав на долгожданный отдых, женщины хотят получить от него все. Красивый загар в том числе. Но белые полоски от купальника портят впечатление, особенно когда они видны под одеждой по приезде домой. Как быть? Бизнес-спикер, эксперт по нейромаркетингу Ирина Рубинштейн в комментарии ФАН дала несколько советов, как загорать в обычном купальнике без полос. Кроме того, наука придумала кардинальное решение этой проблемы — модели, так или иначе пропускающие солнечный свет. Но их тоже надо уметь выбирать.

Как загорать без следов

«Позаботиться об отсутствии незагоревших участков кожи нужно еще на этапе выбора купальника. Желательно, чтобы он был на узких бретельках, которые можно завязывать не только на шее, но и сзади, на спине. Обратите внимание: какими бы красивыми ни были модели на одно плечо или в виде мини-топа, а также сплошные варианты, после окончания отдыха они оставят на теле предательские следы, которые еще долго будут видны под одеждой», — пояснила Ирина Рубинштейн.

По ее словам, если выбран красивый, но коварный купальник, некоторые девушки решаются на загар топлес (без верха), а то и полностью без белья. Для этого нужно обладать определенной смелостью и найти укромное место, чтобы не стать достоянием общественности. К тому же не стоит пренебрегать нанесением на все тело солнцезащитного крема. Обновлять слой нужно после каждого купания.

«Впрочем, врачи отрицательно относятся к таким экспериментам. Кожа женской груди и гениталий крайне чувствительна к солнцу. Поэтому прежде, чем принимать подобные солнечные ванны, стоит посоветоваться с врачом-гинекологом. Кстати, его мнение точно будет отрицательным, если в указанных местах есть крупные родинки. Позже они могут превратиться в опухоль, и тогда будет не до красоты», — добавила Ирина Рубинштейн.

Женщины и дальше бы мучились вопросом неровного загара, если бы наука не изобрела «умные» купальники, заметила эксперт.

«Умные» купальники

Родоначальником купальников, не оставляющих на теле следов, стал корейский дизайнер Джун-Кен Хим. Он решил использовать прозрачную ткань и встроенные солнечные панели и продемонстрировал коллекцию на подиуме. Звучит достаточно интересно, но вот о практичности говорить не приходится.

«Двумя годами ранее английская компания Kiniki выпустила купальник, пошитый из ткани с тысячами микроскопических отверстий. По заверениям производителей, он способен пропускать до 80% ультрафиолетовых лучей. Поэтому следов не остается. Но и применение солнцезащитных кремов никто не отменял. Впрочем, наносить их под купальник и ходить так женщинам было весьма неудобно. С тех пор наука шагнула далеко вперед. В России появились компании, предлагающие купальники из инновационных материалов. Никаких отверстий, никаких солнечных панелей. Только комфорт, красота и защита кожи от фотостарения», — пояснила Ирина Рубинштейн.

Основная задача «умных» купальников — дарить женщинам тот отдых, который они заслуживают. Без следов от загара, тонны средств на теле и мыслей: «Обновила ли я крем?». А также без излишнего внимания к оголенным участкам кожи и, конечно, без проблем со здоровьем.

«Умные» купальники функциональны: большинство моделей закрывают зону декольте и даже руки (те зоны, которые особенно подвержены возрастным изменениям и агрессивному воздействию солнца), но это не мешает загару мягко ложиться через ткань, не вызывая ожогов, покраснений, аллергии и шелушения. К тому же они быстро сохнут, не причиняя дискомфорта, нигде не натирая и не вынуждая часто переодеваться. При желании можно выбрать модель с коррекцией фигуры или дополнительной поддержкой груди.

И вторая задача — защита окружающей среды. Для женщин, переживающих за природу, это немаловажно. Массовый выпуск «умных» купальников позволяет сократить количество вредных веществ (в частности, оксибензона, который содержится в кремах для загара) и пластика в морях и океанах.