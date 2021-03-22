Россияне рассказали, каким должен быть настоящий предприниматель

Москва, 22 марта. Топ-3 главных качества настоящего предпринимателя составляют честность, целеустремленность и ответственность, считают жители России.

Россияне приняли участие в опросе, который провели специалисты SuperJob. Всего в социологическом исследовании приняли участие 1600 человек, представляющих экономически активное население страны возрастом старше 18 лет.

Каждый пятый респондент — 19% — называет главными качествами предпринимателя честность, еще 18% — ответственность, а 15% — целеустремленность. Важность коммуникабельности отметили 14% жителей Российской Федерации, а 12% высказались о таком качестве, как стратегический тип мышления.

Многие россияне отмечали и такие качества, как стрессоустойчивость, вежливость, компетентность. Социологи отметили, что люди отмечают и упорство, наличие деловой хватки и доброжелательность. Оказалось, что женщины почти в два раза чаще мужчин выделяют такие свойства предпринимателей, как ответственность и коммуникабельность. Представители сильного пола, в свою очередь, уверены — без отрицательных черт характера в сфере бизнеса не обойтись.

Большинство жителей Российской Федерации заявляют, что их полностью устраивает жизнь в родном городе. Такое мнение высказали 31% участников опроса, проведенного в моногородах страны.

Специалисты регионального общественного центра интернет-технологий и президентской платформы «Россия — страна возможностей» провели исследование «Цифровое счастье россиян». Оно проводилось во всех регионах государства, пишет «Ридус».